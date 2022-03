OM - OGC Nice : Sampaoli souffre de la comparaison avec Galtier

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Si Jorge Sampaoli est actuellement dauphin du PSG en Ligue 1 et qualifié pour les quarts de finale de la Ligue Europa Conférence, cela ne suffit toujours pas à l'Argentin pour faire l'unanimité. El Pelado est même moins bien vu que Christophe Galtier (OGC Nice) qu'il affronte dimanche soir au Vélodrome.

Sampaoli ? « Il s'est perdu et a même perdu ses joueurs »

Pour Lionel Charbonnier, qui s'est exprimé dans l'émission « Rothen s'enflamme », il y a des raisons objectives à ce désamour pour Sampaoli : « D'un côté, tu as Galtier qui te donne de la cohérence et de l'autre tu as Sampaoli. C'est là qu'il s'est perdu. Sampaoli a aussi la culture de la gagne mais il s'est perdu et il a même perdu ses joueurs qui se sont parfois mis contre lui. Il a perdu aussi le public parce qu'il était incohérent dans ses choix d'équipe », a balancé le Champion du Monde 1998.

Pour l'ancien portier, le match Sampaoli – Galtier ne basculera pas ce week-end : « Même s'il gagne face à Nice, je ne suis pas sûr qu'il retourne l'opinion. Il a eu de bons résultats mais cela n'a pas empêché les critiques des supporters. Avec lui, il y a aussi eu un désamour des joueurs maltraités : c'était Milik, Mandanda, Amine Harit, Lirola... La différence entre les deux, c'est que l'un est très cohérent et garde sa ligne de conduite, l'autre est un chien fou. Quand on est un chien fou, on peut surprendre... à condition d'avoir l'adhésion de ses joueurs ».

🗣️💬 "Sampaoli s'est perdu et il a même perdu son groupe"



Lionel Charbonnier n'est toujours pas convaincu par Sampaoli à l'OM. pic.twitter.com/D8pKdQxvlI — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 18, 2022

Alexandre Corboz

Rédacteur