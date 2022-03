OM, OGC Nice, Stade Rennais : une légende marseillaise redoute un concurrent pour le podium

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : le dossier Saliba est déjà lancé !

Le football, il connaît. L'OM, également, lui qui a porté le maillot du club phocéen de1966 et 1974 avec près de 180 buts au compteur. On parle ici d'une légende du club marseillais, Josip Skoblar qui, bien entendu, suit toujours de près les résultats des joueurs entraînés par Jorge Sampaoli. Alors que la course au podium fait rage en cette fin de saison, et que l'OM est à la lutte avec le Stade Rennais et l'OGC Nice, Skoblar a donné son point de vue lors d'une émission sur le site pro-marseillais, Le Phocéen.

Extrait : "Ce qui manque à cette équipe, c’est de la régularité. Mais c’est aussi le cas de Nice. Moi, j’ai plutôt peur de Rennes. Ilsi ont un Croate magnifique, avec Lovro Majer. Florian Maurice, qui avait fait du bon travail à Lyon, est à Rennes maintenant et ça porte ses fruits quand on voit l’effectif. Cela se joue entre Paris, Nice, Rennes et l’OM pour les trois premières places."

Pour résumer Trois équipes semblent aujourd'hui en mesure de compléter le podium de la Ligue 1 derrière le PSG : l'OM, le Stade Rennais et l'OGC Nice. Mais selon l'ancien buteur marseillais, Josip Skoblar, c'est des Rennais dont il faut surtout se méfier.

