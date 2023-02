OM - OGC Nice : Tudor défend Vitinha et positive avant le PSG

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

L’OM s’est pris les pieds dans le tapis hier contre l’OGC Nice (1-3). Ceux qui voyaient déjà le club phocéen disputer le titre au PSG sont donc tombés de leur chaise et devront en rester aux faits : le prochain choc contre Paris, mercredi en 8es de finale de la Coupe de France (21h10) sera un premier tournant de la saison.

Igor Tudor le sait et a préféré ne pas trop en faire pour lancer le choc contre le grand rival marseillais. « C’était un match difficile contre une équipe qui est dans une bonne période. Mais je ne peux rien reprocher à mes joueurs : je ne peux pas leur dire qu’ils n’ont pas couru ou qu’ils n’ont pas créé des choses. On doit oublier ce match, tourner la page et penser au prochain. On sait qu’on ne peut pas gagner à chaque fois », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Interrogé sur la titularisation et la sortie de Vitinha à la mi-temps, le coach de l’OM s’est justifié : « Pour moi, c’était justifié qu’il joue aujourd’hui. Il a fait un bon match, il a fait de bons mouvements et Alexis Sanchez ne pourra pas jouer tous les matches. » Pas sûr toutefois que Tudor opérera le même choix mercredi contre le PSG.