OM - OL (0-3) : les Lyonnais ont douché le Vélodrome

Une première période assez pauvre lors de cet Olympico, marquée, notamment, par un parfait quadrillage du terrain des Lyonnais et des difficultés offensives côté marseillais. Milik se procurait trois occasions, mais ne parvenait pas à éviter le dos d'un défenseur lyonnais (10e) ou ne cadrait pas sa frappe, devant Lopes (29e). La plus belle des situations intervenait juste avant la pause lorsque le Polonais, servi par Gerson, loupait le cadre d'une reprise du pied droit mal ajustée.

Au retour des vestiaires, et pour ce qui constituait leur première occasion franche et leur première frappe cadrée..., les Lyonnais prenaient les devants. A la suite d'un coup-franc d'Emerson, détourné, Dembélé suivait, poussait Pau Lopez à une parade, mais le ballon revenait dans les pieds de Lukeba qui poussait le ballon au fond des filets (0-1, 55e). Vingt minutes plus tard, alors que l'OM ne se montrait dangereux que par Payet (sur coup-franc), un débordement, côté droit, de Malo Gusto trouvait Moussa Dembélé, seul, qui ajustait sa tête parfaitement pour doubler la mise (0-2, 76e). En toute fin de match, Karl Toko Ekambi (0-3, 88e) parachevait la succès des Lyonnais d'une reprise du pied gauche après un centre de Tete. Quel réalisme.

Pour résumer Ce soir, dans le cadre de la 35e journée de Ligue 1, l'OM accueillait l'OL au stade Vélodrome pour un alléchant Olympico. Au terme des 90 minutes de cette rencontre, les Lyonnais se sont imposés 3-0. Voici ce qu'il faut retenir de cette rencontre qui aura mis beaucoup de temps à démarrer....

Benjamin Danet

Rédacteur