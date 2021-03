OM - OL (1-1) : Florian Thauvin retient le positif

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Au micro de Canal +, l'attaquant de l'OM, Florian Thauvin a livré son sentiment. Insistant notamment sur le beau visage montré, selon lui, par son équipe.

"On a eu du mal à démarrer la rencontre, leur but nous a également fait beaucoup de mal. Le notre, au contraire, nous fait du bien. Je trouve que l'on a affiché un beau visage ce soir, on a même eu des occasions pour gagner. Notre jeu est mieux de match en match, c'est bien. On a plus la maitrise avec ce système, plus de situations favorables. Avant, on reculait trop, là, non. Après, contre une équipe qui évolue à dix, ce n'est jamais simple. Et on l'a encore vu ce soir."