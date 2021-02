OM - OL : après Milik, Larguet reçoit une autre grande nouvelle pour l’Olympico

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Le forfait de Jordan Amavi pour l’Olympico est bel et bien acté. Dans son édition du jour, L’équipe ajoute même que l’absence du latéral gauche de l’OM est également entérinée face au LOSC mercredi prochain dans le choc de la 28e journée de L1 (21h).

Au poste de latéral gauche, l’OM comptera donc sur Yuto Nagatomo, qui reste sur des prestations intéressantes après des débuts très mitigés au club phocéen. Arkadiusz Milik sera là aussi contre l’OL, lui qui a retrouvé les séances collectives mardi. Touché à une cuisse à Lens, le 3 février (2-2), après avoir marqué, le Polonais a raté les cinq matches suivants.

Thauvin de retour avec Milik

Nasser Larguet a reçu une autre excellente nouvelle pour dimanche : Florian Thauvin sera lui aussi apte pour la réception de l’OL. Après un mois difficile, le champion du monde 2018 a retrouvé un second souffle et n’est plus embêté par la gêne à un genou qui l’a privé du déplacement à Nantes le week-end dernier (1-1). Avec sept buts et sept passes décisives, il reste la principale arme offensive de l’OM en L1. Avant d’affronter deux cadors du championnat, son retour n’est donc pas qu’un détail.