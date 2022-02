OM, OL : Aulas a validé une moquerie contre les supporters marseillais

Zapping But! Football Club OM - Lille : Le debrief

En d'autres temps, Jean-Michel Aulas aurait plastronné après la victoire de l'OL sur l'OM (2-1). Il aurait rappelé combien faire rejouer le match était une injustice, de même que le point de pénalité, le huis clos ou le fait que Paqueta était mobilisé avec le Brésil. Mais le président lyonnais n'a pas dit un mot de travers, n'oubliant pas qu'il y aura un match retour le 1er mai. Il s'est contenté de valider une blague de Barth Ruzza, journaliste d'OLTV, qui a détourné un célèbre chant marseillais.

Ce chant, c'est "Jean-Michel Aulas, on va tout casser chez toi", né au printemps 2018 quand l'OM s'apprêtait à disputer la finale de l'Europa League contre l'Atlético Madrid à Lyon. Ruzza l'a transformé en : "Jean-Michel Aulas, on gagnera jamais chez toi". De bonne guerre, les Phocéens ne s'étant plus imposés en terre lyonnaise depuis 2007 et n'ayant donc jamais connu la victoire au Groupama Stadium...