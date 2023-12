OM - OL : Gattuso encense un joueur et lâche une petite bombe sur son nouveau système

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

L’Olympico s’est finalement bien joué, hier, dans des bonnes conditions. Et c’est l’OM qui a tiré son épingle du jeu. Supérieurs dans tous les secteurs de jeu, les hommes de Gennaro Gattuso se sont largement imposés au Vélodrome (3-0) dans un 3-5-2 inhabituel qui pourrait avoir de l’avenir.

« Si j’étais sûr de gagner tous les matches avec, je le proposerais toujours. On va voir en fonction des adversaires, tout dépendra de leur manière de jouer, a expliqué le coach de l’OM en conférence de presse. Mais cette victoire n’est pas liée au schéma. Elle est due à notre volonté de gagner les duels, de faire le pressing et de jouer sous pression, à la capacité des joueurs de courir avec et sans ballon. Il faut les féliciter pour cet engagement. »

Gattuso a aimé la prestation de Murillo

À titre individuel, Gattuso a bien aimé la prestation de Michael Murillo... dans le couloir droit. « Je suis très content du travail de Murillo, il est très important à chaque fois à gauche ou à droite, a-t-il applaudi. On a perdu Clauss hier soir, il avait de la fièvre, il a vomi, il a serré les dents et il est venu avec nous. J’avais dit que je devais mettre de côté mon ego et mes convictions pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions et on a décidé de jouer avec trois centraux pour utiliser la largeur de l’équipe et créer du surnombre. Je dois remercier les joueurs car ils n’étaient pas convaincus à 100%, mais on a fait un bon match, celui que l’on attendait. »

Podcast Men's Up Life