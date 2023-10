OM - OL : immense nouvelle pour Gattuso avant l’Olympico !

Zapping But! Football Club OM : faut-il craindre le pire avec Gattuso ?

Les places pour le choc OM-OL du 29 octobre ont été mises en vente lundi. Il y en avait environ 18.000 étant donné que le club phocéen compte 45.000 abonnés. Eh bien, les 18.000 billets ont trouvé preneurs en moins de cinq jours. Sur la billetterie en ligne de l'OM, on peut voir qu'il ne reste plus aucun ticket disponible. C'est tout sauf une surprise mais l'Olympico de la 10e journée de Ligue 1 se disputera donc à guichets fermés.

26e guichets fermés d'affilée

Pour l'OM, ce sera le 26e d'affilée en championnat avec les 2 dernières journées de 2021-22 (Lyon et Strasbourg), les 19 de l'exercice écoulé et les 4 de cette saison (Reims, Brest, Toulouse et Le Havre). On peut y ajouter les matches de Coupe de France (PSG, Annecy), ceux de Champions League (Francfort, Tottenham avec un kop fermé, Panathinaikos) et même les amicaux (Milan et Leverkusen). Bref, depuis plus d'un an, l'enceinte du boulevard Michelet ne désemplit pas. De quoi donner des envies d'agrandissement à la mairie ou au club ?

Le calendrier de l'OM pour la saison 2023-24

OM - LYON déjà à guichets fermés !!! 🤩 pic.twitter.com/fdfnmbEmB2 — LePetitOM (@LePetitOM) October 13, 2023

