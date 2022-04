OM, OL - L'oeil de Denis Balbir : « Marseille peut s'offrir une belle finale, l'OL peut déjà s'atteler à l'après Peter Bosz »

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Sur l'OM

« Cette qualification de l'OM est une bonne chose. Il y a le mal français qui rode, j'entends que ce n'est pas une grosse compétition, mais c'est réducteur, je ne suis pas de cet avis. Le plateau du dernier carré est de qualité avec la Roma, Leicester et Feyenoord. Le PAOK, ce n'était pas simple non plus. L'OM joue le coup à fond et peut être fier de son parcours.

En plus, cela permet à Steve Mandanda de montrer qu'il est toujours là. Il devrait jouer son 100e match européen sous le maillot marseillais contre Feyenoord. ? C'est beau. C'est un moment important pour lui. La demi-finale promet une nouvelle double confrontation difficile. On connait la ferveur des supporters néerlandais. C'est très très chaud, voire au dessus. Il y a une belle carotte. Marseille peut s'offrir une belle finale. Un OM-Roma, ça promettrait !»

Sur l'OL

« La fin de l'aventure est assez brutale pour l'OL. Je me demande si ce n'est pas un tournant. En général, quand Lyon termine son parcours européen, il est en course en championnat. Là, ce n'est pas vraiment le cas. Ce peut-être une saison blanche. Peter Bosz dit qu'il n'est pas en danger mais quand on voit la façon dont Bruno Genesio avait été traité, je ne vois pas comment il pourrait rester sans qualification européenne et sans trophée. La saison de l'OL est vraiment compliquée.

La seule bonne nouvelle, c'est la qualification en finale de Coupe Gambardella. C'est peut-être un signe. Peut-être que Lyon doit se reconstruire avec ses jeunes. En tout cas, je crois que l'OL peut déjà s'atteler à l'après Peter Bosz. »

