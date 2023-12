OM - OL : la victoire a masqué une énorme polémique à Marseille

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

“Lorient-OM classé à risques…qu’est-ce qui est le plus dangereux ?…votre politique ou ce match ?” Ce sont ce genre de banderoles qui coloraient les tribunes nord et sud du Vélodrome. Des messages bien explicites délivrent la colère et la frustration des groupes ultras, interdits de déplacement la semaine passée à Lorient. “Interdits de se déplacer dans le pays des 'libertés”. Aujourd’hui plus que jamais : liberté pour les ultras», a-t-on pu lire chez les Fanatics.

Le leader des South Winner prend la parole

“C’est grave d’interdire aux gens de vivre de leur passion. On cherche à nous mettre perpète” Zeroual, le leader iconique des South Winner, pousse un coup de gueule au micro de RMC Sport. Ses hommes et lui sont à bout : “J’en ai plein le c..! Excusez-moi, mais on est tous fatigués. Les mecs de chez moi, ils sont dégoûtés !»

