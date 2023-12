OM - OL : les compos probables de l'Olympico, Gattuso prépare une surprise

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Plus de cinq semaines après le caillassage du bus lyonnais entraînant le report de la rencontre, l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais se retrouvent ce mercredi (21h) pour enfin jouer ce premier Olympico de la saison. Pour ce choc sous haute surveillance, l'entraîneur marseillais, Gennaro Gattuso, privé de Valentin Rongier, Geoffrey Kondogbia, Joaquin Correa, blessés, et Iliman Ndiaye, suspendu, devrait titulariser François-Régis Mughe sur l'aile droite de son attaque et décaler Ismaïla Sarr sur l'autre aile, d'après L'Équipe.

De son côté, Pierre Sage, propulsé coach intérimaire des Gones depuis la mise à pied de Fabio Grosso, ne devrait opérer que deux changements par rapport à l'équipe qui s'est incliné valeureusement le week-end dernier sur la pelouse du RC Lens (2-1). Nicolas Tagliafico, blessé, et Skelly Alvero, non retenu, devraient être remplacés par Henrique et Paul Akouokou.

Les compos probables

OM : Lopez - Clauss, Balerdi, Mbemba, Lodi - Veretout, Ounahi - Mughe, Harit, Sarr - Aubameyang.

OL : Lopes - Mata, Lovren, O'Brien, Henrique - Akouokou, Caqueret - Moreira, Cherki, Nuamah - Lacazette.

OM - OL en direct : le live de l’Olympico à rejouer https://t.co/ltNpIfBhj5 — But! Football Club (@club_but) December 6, 2023

