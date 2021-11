OM - OL : les South Winners tirent la sonnette d'alarme après l'Olympico

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Depuis deux jours, la polémique née dimanche soir après l'arrêt d'OL-OM au bout de quatre minutes pour le jet d'une bouteille sur Dimitri Payet ne dégonfle pas. Le président de la LFP, les politiques, tout le monde donne son avis, ses conseils, promet du changement, annonce des sanctions. Le Groupama Stadium sera à huis-clos jusqu'à nouvel ordre. Les supporters marseillais, eux, se savent scrutés. Car cinq de leurs matches (Montpellier, Nice, Angers, Paris, Lyon) ont généré, sans forcément que ce soit de leur faute, de gros dérapages. Raison pour laquelle les South Winners ont publié un communiqué dans lequel ils appellent au calme.

"Indisciplinées, bruyantes et rebelles, nos tribunes sont à l’image de notre ville et c’est pour cela que nous nous y sentons bien. Une bouteille, un papier, un pétard et notre fête s’arrête, ne leur donnons pas le prétexte à nous punir de notre passion. Marseillais, Marseillaises, ce que nous vivons depuis le début de saison ne peut être suspendu à un stupide jet de quoique ce soit, sur qui que ce soit. Notre vacarme et notre ferveur suffisent à écraser nos adversaires. Cette passion que nous mettons fait de ce maillot une tunique que l’on arbore avec fierté, et toute autre couleur une punition pour celui qui subit notre pression."

"Restons vigilants et préservons nos tribunes"

"Les mêmes qui dimanche irresponsables et pathétiques, aveuglés par leurs intérêts particuliers, terrorisés par les conséquences d’une décision qu’ils n’arrivaient pas à prendre… Ceux-là viendront nous donner des leçons et nous dire ce que nous devons faire, comment le faire et qu’ils nous puniront si nous ne le faisons pas. Chez nous comme ailleurs les actes d’un ou de quelques-uns peuvent condamner les autres. La connerie n’a pas de couleur, pas de bannière, pas de drapeau. Alors restons vigilants et préservons nos tribunes."