OM, OL : Longoria rejoint un board de prestige, Textor abandonne !

Ce jeudi matin se tenait une élection du côté de l’association européenne des clubs (ECA) avec l’opportunité pour plusieurs dirigeants de clubs de rentrer au « board » aux côtés de Nasser Al-Khelaïfi (PSG), président de cette association depuis la démission d’Andrea Agnelli en avril 2021 suite à la tentative de putsch des clubs de Super League.

Comme le rapporte RMC, la Ligue 1 compte un nouveau membre au sein de ce cercle très fermé… et il s’agit de Pablo Longoria, le président délégué de l’OM. John Textor, qui postulait également à un siège avec ses prises de participations à Crystal Palace, à l’OL et à Molenbeek, n’a lui pas été élu.

Selon l'excellent OL Plus, l'Américain se serait toutefois retiré de la course pour permettre à son associée Michele Kang, qui a récupéré l’OL Féminin en juin, d'être au « board » féminin…

On a retiré l'article concernant la non-élection de John #Textor à l'#ECA (RMC)

On nous signale qu'il a en fait retiré sa candidature en faveur de Michele #Kang et de l'OL féminin, le club ne pouvant être représenté deux fois.