OM - OL : Longoria répond aux Gones pour le report de l'Olympico

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

En raison du callaissage du bus lyonnais, qui a sérieusement touché Fabio Grosso, l'Olympico entre l'OM et l'OL n'a pas pu se jouer le 29 octobre dernier et se rejouera le 6 décembre prochain au stade Vélodrome, et avec du public.

Alors que les Gones, très remontés de cette décision, ont fait appel, le président marseillais, Pablo Longoria, a réaffirmé ce lundi en marge de la signature d'un partenariat entre l'OM et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sa volonté que cet Olympico puisse se jouer au Vélodrome avec du public.

"Il faut jouer au Vélodrome avec plein de public"

"Si la sécurité est garantie, il faut maintenir l'équité sportive du championnat, que toutes les équipes jouent dans les mêmes conditions. Il faut respecter l'équité sportive du championnat et pour cela, il faut jouer au Vélodrome avec plein de public. On a condamné dès la première seconde ces actes déplorables et inadmissibles. On a pris une position très ferme. On doit prendre de la hauteur, on ne doit pas défendre des positions individuelles. Si on fait ça, rentrer dans des batailles individuelles entre clubs, on ne va jamais avancer sur les problématiques de sécurité qu'on voit partout dans le football et pas seulement à Marseille. C'est un combat commun. J'aimerais qu'il y ait toujours les conditions qui permettent aux supporters de l'OM d'aller à l'extérieur et à ceux des autres clubs de venir au Vélodrome. On fait le football pour montrer un spectacle auquel tout le monde peut participer. On est tous responsables du fait que ça puisse se faire dans les meilleures conditions. On doit travailler tous ensemble pour que la sécurité soit la priorité dans tous les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2", a ajouté le dirigeant espagnol dans des propos rapportés par La Provence.

