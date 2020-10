OM, OL – Mercato : Bouna Sarr remercie Rudi Garcia pour sa signature au Bayern

Au lendemain du départ de Bouna Sarr, son désormais ex entraîneur à l'OM André Villas-Boas avait publié sur les réseaux sociaux un message qui en disait long sur l'estime du Portugais envers le Sénégalais.

Son repositionnement a tout changé

Transféré au Bayern Munich, Sarr, lui, a eu des mots sympas à l'attention d'un autre de ses anciens coachs, Rudi Garcia, aujourd'hui à Lyon. « J’ai été repositionné à ce poste par Monsieur Garcia, je lui dois énormément, a en effet soutenu l'ancien messin. Au début, ce n’était pas quelque chose qui m’emballait, mais par la suite, avec le travail, je me suis vraiment senti à l’aise dans cette position. Ça a très vite bien marché. C’était un poste plus adapté à mes qualités, par rapport à mon côté contre-attaquant et endurant. C’est en partie grâce à lui que je suis ici ». Sympa !