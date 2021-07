OM, OL : Sampaoli et Bosz à la bagarre, le PSG est déjà loin

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

La saison 2021-2022 est attendue par tous les fans de football. Il faut patienter jusqu’au 8 août pour voir le football reprendre. Des équipes sont attendues au tournant cette année, comme l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais qui ont réalisé une saison 2020-2021 en demi-teinte. Les deux clubs profitent du mercato pour se renforcer, l’OM a déjà enregistré de nombreuses arrivées. L’OL, de son côté, fait de bonnes affaires en récupérant des joueurs libres de tout contrat.

Une bataille entre ces deux clubs est à prévoir. Elie Baup, ex-entraîneur de l’OM, s’est confié au média Le Phocéen concernant cette bataille entre deux Olympiques qui doivent retrouver le haut niveau. "On sent que l’OM peut se bagarrer en haut du classement, notamment avec Lyon qui me semble très bien armé aussi. Je vois bien ces deux équipes se battre pour la deuxième place."



Avec le recrutement massif et prestigieux du Paris Saint-Germain, les équipes de Ligue 1 vont avoir du mal à concurrencer le club de la capitale. Mais on n'est pas à l’abri d’une surprise comme l’a fait le LOSC l’année dernière.