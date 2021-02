OM - OL : Sampaoli, Lyon, Thauvin...le discours cash de Nasser Larguet

Zapping But! Football Club OM : nos voeux pour les Marseillais en 2021

A deux jours du match attendu contre l'OL, et alors que ce pourrait être son dernier rendez-vous sur le banc de touche, Nasser Larguet était attendu face aux médias. L'occasion pour le technicien de l'OM d'en dire plus sur l'arrivée de Jorge Sampaoli, Lyon et la fin de saison. Des propos retranscrits par le compte twitter du Phocéen.

Sampaoli

"Je n'ai pas plus d'infos que vous, je lis dans la presse. Je reste dans la peau d'un entraineur. Je reviendrai à la formation quand le nouvel entraineur arrivera, ce n'est pas mon ambition de rester dans le staff. Cela ne me dérange pas, je suis à la disposition du club. Je continue le travail qui m'a été demandé. On est dans notre bulle, on essaye de regagner de la confiance. Longoria est à l'écoute de nos préoccupations. C'est lui qui m'a demandé de prendre l'interim. Je le fais avec plaisir. On a tous les jours des réunions d'une heure, on a de très bonnes relations."

L'OL

""J'aborde tous les matchs de la même manière. Lyon puis Lille, ce sont les deux leaders du championnat, ce sont des matchs très intéressants à vivre, on connait les enjeux. On n'est pas dans le rôle d'arbitre. On est là pour gagner des matchs, peu importe l'adversaire. On veut recoller dans les cinq premières places"

Thauvin

"Il a prouvé qu'il avait une grande valeur offensive et Khaoui a également marqué des points, il y a de la concurrence pour tout le monde. Ils ont autant de chances l'un que l'autre d'être titularisés dimanche. Milik est capable de jouer en pivot ou de prendre la profondeur. Thauvin est capable de l'alimenter côté droit. Le retour de ces deux joueurs nous donnent d'autres cartes."