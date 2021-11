OM, OL : supporters, Sampaoli, rivalité avec Lyon, les Bleus, Payet répond à tout

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Le huis clos comme condamnation

"Le président a essayé de faire passer des messages, moi aussi. Ca n'a pas suffi pour tout le monde. On se retrouve sanctionnés et on n'aura pas nos supporters contre Troyes. Ceux qui se sont tenus à carreau aussi sont punis."

Heureux et en pleine forme

"Je pense que beaucoup de planètes se sont alignées, avec le coach, le système où je me trouve au cœur du jeu ce qui me plait. Je me remets toujours en question. Il y a eu du travail en plus, à côté, pour retrouver ce niveau-là. Je suis très heureux sur et en dehors du terrain. Le groupe vit très bien. On a la chance d'avoir quasiment tout le monde sur le pont."

Paqueta

"Paqueta et moi, c'est vrai, on est peut-être ceux qui vont parler, mais il y aura d'autres matchs dans le match, Guendouzi-Caqueret par exemple. Paqueta a des facilités très rares dans ce championnat. Il ne cesse de progresser."

La rivalité avec l'OL

"Le Clasico reste le Clasico, mais la rivalité avec Lyon existe aussi. On est deux équipes qui se battent derrière le PSG, la rivalité a pu augmenter grâce à ça. J'ai aussi joué à Saint-Etienne donc je connais les derbys."

Objectifs

"D'ici la trêve de Noël on a trois objectifs : être le plus haut dans le classement, si on est derrière Paris, ça sera très bien, il faut se qualifier en Europa League et aussi en Coupe de France."

Les Bleus

""Je n'ai pas tiré un trait. Tant que je sentirai que j'ai le niveau pour jouer, ça restera dans un coin de ma tête. Les places sont chères, mais quand on a connu les Bleus, ça reste dans un coin de la tête."

Propos retranscrits par Le Phocéen