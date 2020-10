OM, OL, PSG : un seul Olympique (et encore) en Superligue européenne !

Cauchemar des supporters de football, le projet de Superligue européenne avance à grands pas. Et publiquement désormais, après que l'ancien président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, a révélé mardi avoir donné son accord pour que son club y participe. Dans son équipe du jour, El Mundo Deportivo fait un point sur cette compétition qui devrait être lancée en 2022/23 sous le patronage de la FIFA et grâce aux milliards d'un grand groupe.

Le PSG a son ticket, pas les autres clubs français

Première information de taille : la Superligue ne se fera pas au détriment des championnats nationaux. Même s'il devrait y avoir entre 34 et plus de 40 dates à caser, les participants continueront d'évoluer dans les compétitions domestiques. Concernant le format, toutes les équipes seront réunies dans une même poule de 18 clubs, s'affrontant en matches aller-retour. Soit, donc, 34 journées. Au terme de ce mini-championnat auront lieu des play-offs.

Mais le plus important pour la France concerne les participants. Selon EMD, il y aura une base fixe constituée de cinq grands clubs anglais, trois italiens et espagnols, deux allemands et un voire deux français, dont le PSG. Ce qui signifie qu'un seul des deux Olympiques sera de la partie, étant entendu que l'OL comme l'OM ont fait savoir qu'ils voulaient en être. Au-delà de cette base, des invitations seront distribuées, à des clubs historiques (Benfica, FC Porto, Ajax…) ou qui cartonnent dans leur championnat. La conclusion, c'est que la Ligue 1, qui se rêve en membre du Top 5 européen, n'est visiblement pas considéré comme tel par les autres pays…