OM, OL : une légende marseillaise a tenté d'envoyer Paqueta en Provence !

Choc toujours très attendu d'une saison de Ligue 1, l'Olympico verra plusieurs matches dans le match demain soir, notamment l'opposition entre Lucas Paqueta et Dimitri Payet. Les deux milieux offensifs réalisent un début de saison exceptionnel. Ils sont actifs dans l'élaboration du jeu, présents à la dernière passe comme devant le but. Mais comme l'explique Carlos Mozer, légendaire défenseur de l'OM (1989-92), dans La Provence, ils auraient pu jouer dans la même équipe…

"En 2018, j'avais appelé mes amis à Marseille pour leur dire qu'il était vraiment fort. C'était un conseil pour que les gens du club viennent le voir sur place. Je trouvais que Lucas avait toutes les qualités pour Marseille, il pouvait être très intéressant pour l'OM. Cela ne s'est pas fait. Aujourd'hui, c'est Lyon qui en profite. Il y a beaucoup d'anciens joueurs de l'OM brésiliens, on connaît bien le foot ici et on sait aussi le caractère et la qualité qu'il faut pour jouer à Marseille. C'est dommage que le club ne se renseigne pas auprès de nous."

En 2018, c'est le trio Eyraud-Zubizarreta-Garcia qui était aux commandes de l'OM. Et il avait préféré investir sur Radonjic, Strootman ou Caleta-Car. Paqueta, lui, fut transféré au Milan d'un certain Leonardo pour 35 M€ en janvier 2019…

