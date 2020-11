OM : Olmeta dégomme Payet et veut sortir la boîte à gifles !

A l'instar d'Eric Di Méco, les anciennes gloires de l'OM vivent mal le parcours catastrophique du club phocéen en Ligue des champions. Les protégés d'André-Villas Boas ont enchaîné une troisième victoire en autant de matches de C1 cette saison, à Porto (0-3) et Pascal Olmeta, l'ancien portier marseillais, n'a pas aimé certains comportements. Le Corse ne s'est pas gêné pour le dire, dans La Provence, ce jeudi.

« Quand tu es professionnel, ce n’est pas normal de faire 100 kilos »

«Je me suis fait chier, j’ai arrêté avant la fin, explique Olmeta. Ce n’est pas possible ! Voir ces matches me donne mal au ventre. L’OM, c’est l’Europe, on n’est pas à Guingamp ! On est pareil avec Meco (Eric Di Meco, ndlr), on aime ce club donc on critique. J’étais en visio avec mon fils qui est au centre de formation de l’AS Monaco, et j’ai senti sa déception quand Dimitri Payet a raté le penalty. Ça ma touché. Le pire, c’est quand tu vois les minots déçus alors que certains joueurs qui ont perdu 3-0 ont le sourire. Ça me donne envie de me mettre des gifles… Et puis, quand tu es professionnel, ce n’est pas normal de faire 100 kilos, ce n’est pas aimer son club ». Remonté, Olmeta !