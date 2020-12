Malgré quatre défaites en autant de partie de Ligue des Champions et un triste record en C1, l'Olympique de Marseille a encore une chance d'arracher la 3e place du groupe synonyme de basculement en Ligue Europa. Pour se faire, les protégés d'André Villas-Boas doivent battre Le Pirée ce mardi soir. Une « finale » pour la C3 que les Phocéens ne voudront pas manquer.

La « finale » de l'OM sur RMC Sport

