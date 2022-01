OM : on en sait plus sur les cas de Covid qui frappent l'effectif de Sampaoli !

Zapping But! Football Club

Alors que tous les clubs de Ligue 1 ou presque comptent de nombreux cas de Covid dans leurs effectifs, l'OM est relativement épargné. Comme il l'a fait savoir en conférence de presse hier, Jorge Sampaoli n'a à déplorer que deux éléments à l'isolement. L'Argentin s'est toutefois réfugié derrière le secret médical pour ne pas révéler l'identité des personnes concernées.

La Provence livre quelques informations complémentaires sur ces deux « cas » ce samedi. A l'entraînement, il ne manquait que Valentin Rongier (blessé au pied), Pol Lirola et Konrad de la Fuente. Rien ne dit cependant que l'Espagnol et l'Américain ne soient les deux cas évoqués.

Selon les informations du média local, les deux cas de Covid de l'OM concerneraient un jeune du centre de formation et un membre du staff. On y verra peut-être plus clair demain soir à l'occasion du match de Coupe de France face à Chauvigny...