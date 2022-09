OM : on en sait plus sur les sanctions que risquent Marseille après les incidents à Tottenham

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Après la rencontre de Ligue des Champions entre Tottenham et l'OM, perdu par les Olympiens (2-0), des incidents ont impliqué les supporters marseillais au Tottenham Hotspur Stadium où des bouteilles, de la nourriture et un fumigène ont été lancé et une banderole LGBT a été arraché.