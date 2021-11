OM : on est fixé pour Rongier, Pierre Ménès met le doigt sur un problème naissant

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L’OM est remonté sur le podium de L1 grâce à son précieux succès hier à Clermont (1-0). Sous une pluie battante, Cengiz Ünder est venu crucifier le club auvergnat d’une jolie frappe enroulée en première période. Mais, globalement, la prestation des Marseillais fut terne.

« L’OM l’a emporté à Clermont sur une jolie frappe enroulée d’Ünder mais que cette rencontre fut triste et pas vraiment maîtrisée par une formation olympienne où Sampaoli avait quand même pas mal fait tourner, débutant sans Payet ni Milik. Deux absences qui n’expliquent pas ce manque de maîtrise globale et ce manque criant d’inspiration », confirme Pierre Ménès sur son blog.

Rongier a les adducteurs qui sifflent

L’ancien journaliste de Canal+ attendait plus de l’OM, notamment face à une équipe de Clermont sans ressort. Les Marseillais pourraient-ils connaître une petite crise de confiance ? « Pourtant privé pendant plus d’une heure de Bayo, sanctionné par son club, Clermont était totalement inoffensif et Marseille n’a jamais su ni même voulu en profiter. Peut-être que la confiance n’est pas optimale chez les Olympiens en ce moment mais on attendait quand même mieux d’une équipe qui monte certes sur le podium, mais n’a franchement convaincu personne ce soir », a-t-il conclu.

Par ailleurs, on a appris pourquoi Valentin Rongier était absent du groupe convoqué ce dimanche. Selon La Provence, le milieu de terrain de l’OM n'a pas fait le déplacement en Auvergne à cause d'une légère contracture aux adducteurs. Une blessure sans gravité, mais le staff médical n'a pas voulu prendre de risque en vue des rencontres à venir, avec notamment la Lazio Rome en Ligue Europa jeudi (21h), puis la réception du FC Metz dimanche prochain (13h).

"Nice et Marseille tiennent bon"

Sans briller, l'OM a retrouvé le goût de la victoire en dominant Clermont. Plus tôt, Monaco a chuté de façon inquiétante à Brest et Nice a encore renversé une situation mal embarquée.

➡️ https://t.co/6mOb8g2isr pic.twitter.com/wc6lbCw8iX — Pierre Ménès (@PierreMenes) October 31, 2021