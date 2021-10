OM : on sait pourquoi Drogba a été chassé du Vélodrome

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Didier Drogba n’a pas manqué son grand retour à Marseille. Avec un triplé et une victoire sans appel (7-4) hier lors du « Match des héros » organisé au profit de sa fondation et de l’UNICEF, l’ancien attaquant de l’OM était l’une des têtes d’affiches aux côtés de Jean-Pierre Papin, Matt Pokora, Samir Nasri, Basile Boli, Tony Parker, Pierre Gasly, Teddy Riner ou encore Jul.

Le week-end dernier, ce même Drogba avait pourtant fait une confidence surprenante dans La Provence : « Pour tout dire, on m'avait demandé de ne plus revenir au stade... » Cette petite phrase avait choqué une bonne partie du peuple marseillais, dans l’incompréhension totale face à cette décision ubuesque. RMC Sport sait désormais pourquoi Drogba avait été éloigné de Vélodrome.

« Il n’a pas fait l’objet de menaces ou de pression »

« Il n’a pas fait l’objet de menaces en ce sens ou de pression de ce type. Loin de là, assure la radio sportive. En réalité, juste après son transfert à Chelsea, les supporters étaient tellement nostalgiques et la période était tellement difficile pour les attaquants lui ayant succédé - notamment Peguy Luyindula - qu’on lui avait dit d’attendre avant de revenir pour ne pas réveiller ce sentiment de nostalgie. Du côté de l’OM, on ne voulait pas mettre encore plus de pression sur les attaquants en place. »

Resté huit ans à Chelsea, Drogba a ensuite pris la direction de la Chine et de la Turquie, avant de revenir brièvement chez les Blues. Il a pris sa retraite en 2018 après deux dernières piges à Montréal et aux Etats-Unis.

Le but de Drogba avec sa célébration #TeamOM pic.twitter.com/8t20JVc45x — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) October 13, 2021