OM : on sait pourquoi Mandanda était sur le banc face à Montpellier

L'Olympique de Marseille a dû aller jusqu'aux tirs au but pour se défaire ce samedi de Montpellier (1-1, 5-4 t.a.b) et se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de France. Habituellement titulaire pour les matchs de Coupe, Steve Mandanda, relégué au statut de deuxième gardien de l'OM depuis l'arrivée de Pau Lopez, était étrangement sur le banc.

En conférence de presse d'après-match, l'adjoint de Jorge Sampaoli, Jorge Desio, a expliqué pourquoi "Il Fenomeno" n'était pas titulaire lors de cette rencontre. "Steve Mandanda n'a pas démarré pour une simple et bonne raison : il a reçu un coup à une cheville il y a quelques jours et il ne se sentait pas à 100 %. Il a eu une discussion avec le coach, et la décision a été prise après cet échange."

