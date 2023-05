OM : on sait si la mise à l'écart de Payet et Tavares va durer

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Lors du choc ce samedi face au LOSC, perdu par les Olympiens (2-1), l'entraîneur de l'OM, Igor Tudor, a décidé de ne pas convoquer Dimitri Payet Nuno Tavares en raison de leur comportement la semaine dernière à l'entraînement. Mais la mise à l'écart du milieu offensif français et du piston gauche portugais ne devrait pas durer.

Pas d'autre sanction pour Payet et Tavares !

En effet, RMC Sport annonce que les deux joueurs ne devraient pas être sanctionnés plus par le club phocéen et seraient bien présents à la Commanderie pour l'entraînement de ce lundi, qui a débuté à 18h. "Le club n’a pas prévu de sanction particulière et laisse l'entraîneur croate gérer ce genre de situation, avec des choix "sportifs", comme celui de ne pas les intégrer au groupe, samedi", explique nos confrères.

⚪🔵 Malgré leur non-convocation dans le groupe pour Lille-OM, après leur entraînement de veille de match marqué par une attitude qui n’a pas plu à Tudor, Payet et Tavares devraient retrouver les séances collectives. — RMC Sport (@RMCsport) May 22, 2023

