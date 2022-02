OM - opinion : cette équipe marseillaise manque cruellement de bad boys

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Histoire de se mettre en jambes avant le quart de finale de Coupe de France contre Nice, le compte Twitter Le Chevalier Mysterius Blanc a rediffusé mardi soir sur Facebook un Caen-OM (1-3) remontant au printemps 92. L'occasion de voir les idoles des belles heures dans leurs œuvres. Précision importante : ce Caen-OM était comme Nice-OM, à savoir un quart de Coupe entre deux équipes du haut de tableau en championnat (Papin et consorts étaient leaders, les Normands 4es). L'ambiance à Venoix, ancien stade de Malherbe, était chaude, l'adversaire remonté. Comme à l'Allianz Riviera hier. La grande différence, c'est qu'à l'époque, Carlos Mozer, Basile Boli ou Bernard Casoni se chargeaient de mettre les choses au clair direct. Personne n'allait leur marcher dessus. Et c'est là toute la grande différence entre un OM conquérant un OM qui, comme aujourd'hui, va encore finir la saison sans le moindre trophée...

Où sont les Zvunka, Mozer et autres Heinze ?

En huit jours, à Lyon puis à Nice, l'OM a retrouvé ses deux bourreaux de la première partie de saison. Deux rivaux historiques dont les supporters ont agressé ses joueurs avant que leurs dirigeants ne jettent de l'huile sur le feu en accusant Dimitri Payet de simuler. Deux cas ayant abouti à autant de matches à rejouer, preuve une fois de plus que la LFP ne roule pas du côté de Marseille. Des raisons d'aborder ces parties le couteau entre les dents, il y en avait mille. Hélas, aucune n'a suffi à motiver outre mesure les Olympiens, défaits aussi bien au Groupama Stadium (1-2) qu'à l'Allianz Riviera (1-4) après avoir mené au score. Le pire est survenu à Nice hier, où l'équipe a été dominée dans l'engagement et dans l'impact, ce qui est tout de même grave quand on sait que Sampaoli et ses troupes avaient fait de la Coupe un objectif.

La qualité des joueurs ne saurait être remise en cause, de même que leur investissement ou leur volonté de gagner. Le souci réside en vérité dans ce côté méchant qui n'existe chez aucun d'entre eux, à l'exception peut-être d'un Alvaro Gonzalez. Mattéo Guendouzi est celui qui s'en rapproche le plus mais il est fougueux, pas méchant. Les autres, notamment les défenseurs, de William Saliba à Luan Peres en passant par Duje Caleta-Car, sont tous bons, parfois durs, mais clairement trop gentils pour ce genre d'affiches. Dans un tel contexte, un Jules Zvunka pour les plus anciens, un Carlos Mozer, un Basile Boli, un Bernard Casoni pour les supporters des années 90, un Gabriel Heinze ou un Souleymane Diawara pour l'époque Deschamps auraient "découpé" un adversaire d'entrée, histoire de marquer son territoire. Et même s'il manque ce type de joueurs dans l'effectif actuel, rien n'interdit de programmer ce type d'action. En novembre 2011, l'esthète Lucho Gonzalez était allé tamponner un Parisien sur le coup d'envoi. Sans surprise, c'est la dernière fois que l'infâme QSG a mordu la poussière au Vélodrome (3-0). Parce que cette fois-là, il avait été dépassé dans l'envie et dans l'engagement.

Si l'élimination de la Coupe de France hier a véritablement écœuré l'ensemble des supporters marseillais, qui s'imaginaient enfin remporter ce trophée qui les fuit depuis 33 ans, elle doit au moins servir à tirer des enseignements pour la suite. Pablo Longoria, qui réalise quand même des miracles depuis un an qu'il est président, doit absolument profiter des prochains mois, les derniers avant l'interdiction de recrutement, pour attirer des soldats prêts à partir à la guerre. Des joueurs de devoir qui ne laissent passer que le ballon ou l'adversaire, jamais les deux. Des joueurs qui ne finissent pas un match comme celui à Nice hier car ils ont dégoupillé devant la tournure des événements. Des joueurs qui rendent fiers les supporters...