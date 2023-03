OM : Osimhen, Mahrez, Choupo... Chancel Mbemba les a tous croqué

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Absent lors du Classico face au PSG dimanche dernier (0-3) car suspendu, Chancel Mbemba a cruellement manqué à l'OM face à Kylian Mbappé et Lionel Messi. D'ailleurs, les Africains ne s'y trompent pas puisque l'ancien roc congolais du FC Porto a été désigné meilleur joueur du continent en février par le site Foot Africa... Et quand on voit le plateau, on mesure à quel point Chancel Mbemba est exceptionnel.

En effet, avec plus de 30% des suffrages, le défenseur de RDC finit devant le goleador de Naples et du Nigéria Victor Osimhen (25,7% des votes), la nouvelle pépite sénégalaise de Metz Pape Diallo (19,88%) et les attaquants de Manchester City et du Bayern Munich Riyad Mahrez (15,12%) et Eric Choupo-Moting (9,25%).

L'OM aura besoin d'un grand Chancel pour se redresser après les deux gifles concédées face à Paris et Annecy cette semaine...