OM : Pablo Longoria a droit à la comparaison qui tue avec Bernard Tapie

Pablo Longoria a rencontré les supporters de l'OM lundi au Vélodrome, pour évoquer la crise sportive et l'avenir de Jorge Sampaoli. Plus tôt dans la journée, le président marseillais avait pris en pleine tête une comparaison avec Bernard Tapie de la part d'Eric Di Méco. Sur BFM Marseille, dans une émission à laquelle il participe chaque semaine, le champion d'Europe 93 a rappelé que le Boss n'aurait jamais laissé un de ses coachs mettre Arkadiusz Milik sur le banc...

"J'ai connu un président qui lui aurait tiré les oreilles"

"Je pense que le président a une grande responsabilité dans ce qui se passe aujourd’hui. On a loué son travail de manager, directeur sportif… il excelle là-dedans. Le recrutement est inespéré par rapport à l’an dernier, il y a des réussites, des échecs, mais il y a surtout une équipe qui tient la route. Mais un président doit avoir un regard particulier par rapport à ce qui se passe et un recul par rapport aux résultats. Je le lui ai dit, j’ai connu un président qui, si Luis Henrique rentre avant Milik et que tu ne gagnes pas à Troyes, descend dix minutes avant la fin aux vestiaires pour attraper l’entraîneur et lui tirer les oreilles bien fort. Et c’est son rôle."

"Sampaoli, il a ses idées, son caractère, on le connaît, on l’a vu à l’oeuvre depuis le début de la saison. On aime, on n’aime pas, on s’en fout, on veut juste que l’OM réussisse. Le président, il doit quand même aller le voir pour lui dire qu’il y a un international qui joue trop peu et que le jour où le club en aura besoin, il n’aura pas de rythme ou pas de mental. Le ressenti des supporters, le président doit l’avoir et c’est à lui de poser les questions à l’entraîneur."

OM : Di Meco n'épargne pas Pablo Longoria - https://t.co/ksgCaVNojJ pic.twitter.com/x9vr0UO0xk — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 9, 2022