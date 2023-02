OM : Pablo Longoria fait une annonce forte pour son avenir

En poste depuis deux ans tout pile à la présidence de l'OM, Pablo Longoria a atteint l'objectif fixé par Frank McCourt au moment de remplacer Jacques-Henri Eyraud le 26 février 2021 : replacer le football au cœur du projet olympien.

Si on ne sait pas pendant combien d'années encore l'Espagnol occupera le poste de président délégué de l'OM, Pablo Longoria a quand même déjà acquis quelques certitudes sur la suite de sa vie quand il sortira de la lessiveuse olympienne... Et il se voit bien rester en France comme il l'a confié à la Provence :

« Je suis complètement différent professionnellement de ce que j'étais il y a deux ans. Mais l'essentiel de ce process était de former une équipe dirigeante avec Pedro Iriondo, Javier Ribalta et Stéphane Tessier. On est passé d'un club où je devais tout faire à un club harmonisé. Je me sens complètement chez moi à Marseille, j'ai acheté une maison et je me vois vivre ici ».