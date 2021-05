OM : Pablo Longoria s'offre un premier renfort médiatique

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Si Pablo Longoria est attendu cet été au tournant pour offrir à Jorge Sampaoli un effectif compétitif à l'OM, le président phocéen s'attèle pour l'heure à muscler l'organigramme. L'institution Eyraud ayant vécu, l'Espagnol marque la différence avec ses prédécesseurs et cherchent d'autres profils pour l'entourer. Notamment à la communication.

D'après L'Equipe, l'OM a enfin trouvé son directeur de la communication... Et il s'agit d'un présentateur de France Télévision : Jacques Cardoze (51 ans). A la tête de l'émission Complément d'Enquête, qu'il présente et dont il est le rédacteur en chef, l'intéressé était en contact avec l'OM depuis plusieurs mois (avant la nomination de Pablo Longoria à la présidence) et son profil a déjà été validé à tous les étages du club.

Ex correspondant à Marseille de France Télévision, Jacques Cardoze aura la lourde tâche de contrôler le sulfureux environnement phocéen. Pas simple...