OM - PAOK Salonique : les Tops et les Flops de la victoire des Olympiens

Les Tops

Dimitri Payet

Auteur d’une passe décisive pour l’ouverture du score de Gerson (13e) puis buteur sur une magnifique demi-volée fouettée du pied droit (45e), Dimitri Payet a éclaboussé le match de son talent.

Gerson

En plus d’avoir inscrit le premier but de l’OM d’une reprise du pied gauche (13e), Gerson a rayonné au milieu de terrain par son dépassement de fonction et sa précision dans ses passes. Mais son carton rouge reçu en fin de match vient entacher sa prestation.

Les Flops

Steve Mandanda

Pas inquiété de la première période, Steve Mandanda est quelque coupable sur le but du PAOK Salonique, manquant de détente pour repousser la frappe pleine axe d’Omar El-Kaddouri (48e).

Cédric Bakambu

En l’absence d’Arkadiusz Milik, blessé aux ischios-jambiers, Cédric Bakambu était titulaire à la pointe de l’attaque marseillaise. Mais inefficace devant le but, l’attaquant congolais est passé à côté de son match. Remplacé de Bamba Dieng (46e).

Pour résumer L’Olympique de Marseille s’est imposé ce jeudi sur sa pelouse face au PAOK Salonique (2-1) en quart de finale aller de la Ligue Europa Conférence. Voici les Tops et les Flops côté Olympien.

