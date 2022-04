OM - PAOK Salonique : Payet a des regrets malgré la victoire

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : le dossier Saliba est déjà lancé !

L'Olympique de Marseille s'est imposé ce jeudi sur la plus des petites des marges face au PAOK Salonique (2-1) en quart de finale aller de la Ligue Europa Conférence. Un score frustant pour les hommes de Jorge Sampaoli, qui menaient (2-0) à la pause.

"On aurait pu faciliter notre match retour en Grèce"

Quelques secondes après le coup de sifflet final, Dimitri Payet, passeur et buteur lors de cette rencontre, s'est arrêté au micro de W9 où il a fait part de ses regrets. "Malheureusement, ça ressemble à ce qu'on fait en Coupe d'Europe depuis le début de la saison. On domine, on a des occasions. On mène 2-0 à la mi-temps et on prend ce but en seconde période. On aurait pu en mettre un troisième voire un quatrième, mais on ne les met pas... Donc, on est contents de la victoire, bien sûr, mais on aurait pu faciliter notre match retour en Grèce."

✨𝗛𝗢𝗠𝗠𝗘 𝗗𝗨 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 ✨



Auteur d’une 𝘀𝗽𝗹𝗲𝗻𝗱𝗶𝗱𝗲 𝗿𝗲́𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 et d’une 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗲 𝗱𝗲́𝗰𝗶𝘀𝗶𝘃𝗲, @dimpayet17 est l’homme de ce quart de finale aller d’#UECL. 💪 pic.twitter.com/ercXZx8VVg — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 7, 2022

