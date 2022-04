OM - PAOK Salonique : Sampaoli annonce la titularisation de Mandanda et lance un appel aux supporters

Zapping But! Football Club OM : Faut-il se séparer de Jorge Sampaoli ?

Le besoin de titres à l'OM

"Cela fait longtemps que l'OM n'a pas gagné de titres et nous avons tous l'obligation de gagner et l'orienter vers ce besoin. Moi, les joueurs et ceux qui viendront après."

Les absences en défense

"C'est à cela que servent les entraîneurs, à résoudre les situations parfois limite. Luan Peres est suspendu et reviendra ce week-end. Boubacar Kamara peut jouer en défense. On trouvera les moyens individuellement et collectivement d'être compétitif. On ne peut pas jouer avec le même onze à chaque match. C'est dangereux au niveau du rendement et des risques de blessure. Il y aura une rotation dès jeudi puis encore dimanche car sinon il y aura des blessés."

Lopez ou Mandanda titulaire ?

"Steve Mandanda jouera."

La blessure de De la Fuente

"C'est une blessure au cartilage qui a besoin d'une intervention. Il aura trois ou quatre semaines sans jouer après l'intervention. Cela sera très difficile de le revoir cette saison."

Son appel aux supporters

"Il y a une différence parfois sur certains matchs comme à Bâle ou Qarabag. Pour les gens de Marseille, le championnat est plus intéressant que la Ligue Europa Conférence. J'aimerais voir le Vélodrome enthousiaste car cela peut nous envoyer en demi-finale. Mais cela dépend aussi de l'équipe. Si l'équipe joue bien, le stade se remplit en conséquence. Si l'équipe donne aux gens ce qu'ils veulent cela sera rempli. Il y a aussi le prix des billets qui peut jouer et ils choisissent. Mais si on continue de passer les tours, cela se remplira."

Le forfait de Milik

"Arkadiusz Milik est forfait jeudi et on fait tout pour essayer de l'intégrer au lendemain du match."

Le PAOK Salonique

"Je vois qu'il y a une volonté de repartir balle au pied depuis derrière. C'est une équipe compacte en défense. C'est difficile de les percer, d'étendre leur ligne de défense. Ils ont aussi des transitions rapides et précises. Le point de départ d'un match du PAOK c'est que c'est un adversaire difficile à bouger et qui est toujours bon dans ce type de compétition."

𝑪𝒐𝒏𝒇𝒆́𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒔𝒆 #OMPAOK🎙@Amine_000 🇲🇦 et 𝙅𝙤𝙧𝙜𝙚 𝙎𝙖𝙢𝙥𝙖𝙤𝙡𝙞 🇦🇷 sont en direct sur notre chaîne @TwitchFR📲 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 6, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur