OM : Papin sort du silence sur la rumeur de son come-back marseillais !

Hier, L'Echo Républicain a agité un vieux fantasme sur la Canebière : celui d'un retour du Ballon d'Or marseillais Jean-Pierre Papin, quintuple meilleur buteur de D1 et actuellement en poste du côté de Chartres (National 2). Dans cet article, il était question que JPP revienne dans l'organigramme de l'OM épauler Pablo Longoria dans « un poste à responsabilité auprès des jeunes ».

Contacté par le Phocéen, Jean-Pierre Papin a douché cette folle rumeur : « Personne ne sait où je serai la saison prochaine, car il n'y a rien de défini. Il reste deux matches à jouer avec Chartres, et en amateur, on dispose de contrats d'un an. On m'a vu à l'OM parce que j'étais invité pour la demi-finale, et c'est tout. Il ne s'est rien dit de particulier. C'est vraiment malvenu de balancer aujourd'hui ce genre d'infos ».

Pour autant, l'ancien buteur des Bleus et de l'OM ne dirait pas non : « Évidemment que j'aimerais revenir à l'OM, je ne l'ai jamais caché, ce serait magnifique de commencer et finir à Marseille, surtout avec un président comme Pablo Longoria ».

Papin bientôt au centre de formation de l'OM ? Annoncé sur le départ du banc de Chartres (National 2) pour réintégrer l'OM, Jean-Pierre Papin a démenti avec véhémence être déjà d'accord pour un retour à Marseille. Néanmoins, il ne dirait pas non...

Alexandre Corboz

Rédacteur