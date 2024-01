OM : Pau Lopez a signé un exploit unique en L1 en première partie de saison

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

A l'instar de son équipe, le gardien de l'OM Pau Lopez a connu une première partie de saison très contrastée. Pas dans son assiette durant l'été, à cause de problèmes personnels qui lui ont miné le moral, il s'est bien repris à l'automne, accompagnant la montée en puissance de son équipe. Cela n'empêche pas une partie des supporters marseillais de regretter qu'il ne soit pas assez décisif et d'appeler de tous leurs vœux le recrutement d'un autre gardien par Pablo Longoria.

Il a subi 8 fautes depuis le début de la saison

Ce mercredi, la LFP a pourtant mis en ligne les statistiques disciplinaires de la première partie de saison et un chiffre plaide en faveur de Lopez : il est le joueur ayant subi le plus de fautes (8) sans en avoir commis. Ces fautes sont pour la plupart intervenues sur des sorties aériennes, qui longtemps été son point faible. Cette stat montre que l'Espagnol est en train de gommer ce défaut et, qu'en plus, il ne commet pas de fautes dans sa surface. Le début de la rédemption ?

Cartons jaunes et rouges distribués, les équipes les plus sanctionnées... Le bilan disciplinaire complet à la mi-saison 📌https://t.co/hUqQ5S50Ek — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) January 10, 2024

