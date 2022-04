OM : Pau Lopez en remet une couche sur Mandanda

Zapping But! Football Club OM : Faut-il se séparer de Jorge Sampaoli ?

À chaque fois que Pau Lopez se présente devant la presse, le gardien titulaire de l'Olympique de Marseille est interrogé sur sa relation avec Steve Mandanda. Ce fut également le cas ce jeudi à deux jours du déplacement sur la pelouse de l'AS Saint-Etienne, pour le compte de la 30e journée de Ligue 1.

"C’est une rivalité saine entre nous deux"

"Ma relation avec Steve Mandanda n’a pas changé. C’est une rivalité saine entre nous deux. On s’entraîne ensemble, on prépare les matchs au mieux, puis le coach décide. Dans la façon de nous soutenir, on a une telle relation qu’on n’a pas besoin d’ajouter quelque chose de plus. On sait comment se préparer, ou comment laisser l’espace à l’autre pour qu’il se sente à l’aise", a rappelé l'Espagnol.

