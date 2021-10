OM : Pau Lopez se lâche sur Mandanda, Sampaoli répond à tout

Zapping But! Football Club Le brief d'avant-match : Olympique de Marseille FC Lorient

Avant la venue de Jorge Sampaoli face aux journalistes, c'est l'actuel titulaire au poste de gardien de but, Pau Lopez, qui s'est exprimé. Un moment attendu, notamment afin d'en savoir plus sur sa relation avec Steve Mandanda, véritable légende du club reléguée sur le banc de touche depuis quelques rencontres. Instructif.

"Avec Steve, on a une très bonne relation. Il m'a beaucoup aidé depuis que je suis arrivé. Je le remercie. D'avoir quelqu'un comme lui qui est une légende du club, cela m'a énormément aidé. Ca en dit long sur le personnage. Numéro 1 ? Je n'ai jamais parlé de ça avec le coach. On parle uniquement du jeu. On ne m'a jamais promis du temps de jeu à mon arrivée. Je travaille dur pour être présent à chaque match. Je ne me mets pas de pression je vois seulement match par match. Je suis content d'avoir une continuité dans les matchs et aussi d'être en forme car je n'ai pas fait de préparation à cause de ma blessure. Là j'en profite. Je me sens à l'aise avec mes coéquipiers."

Place, ensuite, à l'entraîneur phocéen. "Contre Lorient, les options naturelles pour remplacer Ünder sont les autres ailiers purs comme Henrique ou De la Fuente, ou alors Lirola un cran plus haut comme il l'a déjà fait. On doit trouver cette largeur avec soit un ailier pur, soit un latéral qui joue plus haut. Il y a une obligation de gagner dimanche, mais si on se dit qu'on est obligé de gagner, on est des fois plus proche de perdre, car il faut d'abord consolider notre idée de jeu qu'on essaye incluquer. Seule la manière va nous rapprocher de la victoire."

Avant que Sampaoli donne des nouvelles du groupe et des joueurs aptes pour la réception des Merlus. "Il y a seulement un doute sur Harit qui est incertain, il est touché à l'adducteur. On ne sait pas encore s'il sera dans le groupe, le reste ok."

Quant au cas Mandanda, il a également été très clair. "Pau Lopez est arrivé blessé et à un poste qui était exclusif à Mandanda ces dernières années. On parlait tout à l'heure de l'obligation de résultats. Steve a vécu une année et demi très stressante, avec des choses difficiles à encaisser ici pour un joueur aussi emblématique pour le club. On a estimé que Steve avait besoin de souffler, parce que son rendement commençait à baisser. Pau est très bien aujourd'hui, Steve aussi. La concurrence est saine et sera comme celle des joueurs de champ. Quand on retrouvera le vrai Mandanda, il sera un pilier de l'équipe. Ainsi, lorsqu'ils seront tous les deux à leur meilleur niveau, ce sera à moi de prendre la bonne décision."

Propos retranscrits par Le Phocéen