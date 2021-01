OM : Payet aurait dérapé avec Villas-Boas, son licenciement est exigé !

André Villas-Boas est passé expert en communication. Hier, l’entraîneur de l’OM a désamorcé le feuilleton Dimitri Payet avec une certaine maîtrise en expliquant qu’il l’avait mis remplaçant contre le MHSC mercredi (3-1) pour le piquer dans son orgueil. Selon RMC Sport, cette décision était en réalité une sanction envers le meneur de jeu de l’OM, qui n’était pas en grande forme à la reprise de l’entraînement le 31 décembre. Payet aurait même aggravé son cas le lendemain, en arrivant en retard à la séance d'entraînement ! Villas-Boas lui aurait alors signifié de ne pas s'entraîner.

Pour éviter de faire trop de vagues, l’OM a fait en sorte que cet accroc ne fuite pas mais le coach portugais a décidé de sanctionner symboliquement le joueur en le mettant sur le banc pour le match. En réponse, l’ancien crack a marqué et brillé dès son entrée en jeu en seconde période en toisant notamment son coach en lui destinant ces mots : « Tu es fou toi. »

« C'est limite un motif de licenciement pour moi »

Kevin Diaz voit dans ces paroles une faute suffisante pour le licencier. « Tu n’as pas été bon depuis deux mois, t'as un entraîneur qui t'as soutenu et tu le regardes après le but... C’est d'un ridicule sans nom, a expliqué le consultant de RMC Sport. Sa réaction est catastrophique. Au lieu d’être un vrai leader et de montrer l’exemple. Je ne comprends pas. Il faudra connaître les vraies raisons, mais c’est limite un motif de licenciement pour moi. »