OM : Payet a fait une surprise à l'un de ses pires cauchemars

C'était le 7 mars dernier, pour le dernier match de l'intérimaire Nasser Larguet sur le banc, à la veille de l'arrivée de Jorge Sampaoli. En visite au Canet-en-Roussillon, pensionnaire de National 2, l'Olympique de Marseille était reparti avec une humiliation (1-2) en 16es de finale de la Coupe de France. Dominé alors qu'il avait aligné son équipe type, notamment Dimitri Payet, qui n'avait été remplacé qu'à six minutes de la fin.

Ce cauchemar, le Réunionnais ne l'a pas oublié, forcément. Mais, pas rancunier, il a tout de même rendu visite aux amateurs ce week-end, pour leur plus grand bonheur. Le milieu de terrain Julien Delclos a publié une photo de lui et de Payet sur Twitter avec ce commentaire : « Merci Dimitri Payet pour ta visite au Canet RFC qui a fait le bonheur de beaucoup de jeunes au club. Humilité et gentillesse te caractérisent. Je te souhaite une belle saison à l’Olympique de Marseille ». Mais pas de croiser de nouveau son club !

Merci @dimpayet17 pour ta visite au @canetRFC qui a fait le bonheur de beaucoup de jeunes au club.Humilité et gentillesse te caractérisent. Je te souhaite une belle saison à @OM_Officiel pic.twitter.com/89GGQgRSTX — Jordi Delclos (@DelclosJ) September 5, 2021