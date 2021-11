OM : Payet a piqué la manie d’un joueur du FC Nantes

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Lors des dernières semaines, le milieu offensif de l’Olympique de Marseille, Dimitri Payet, a pris l’habitude de relever son short à la manière du défenseur central du FC Nantes, Nicolas Pallois.

Une manie remarquée par son coéquipier, Pape Gueye. "Je vois qu'en ce moment, tu remontes beaucoup ton short que ce soit aux entraînements ou en matchs et je voulais savoir pourquoi", a demandé le milieu de terrain sénégalais à son capitaine dans le live "Insider", diffusé sur la chaîne Twitch de l'OM.

"J'avais fais ça l'été parce que quand on s'entraîne l'après-midi ici, il fait très chaud et même le short il donne chaud. Au final, c'est resté et ça devient une habitude. Même l'hiver, je me suis rendu compte que je le faisais. Mais il est jaloux parce que j'ai de belles cuisses", lui a répondu Dimitri Payet avec le sourire aux lèvres.