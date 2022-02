OM : Payet a soulevé un problème, il sera vite réglé dans le vestiaire

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

L’OM a manqué l’opportunité de se rapprocher du PSG, après la défaite des Parisiens à Nantes. Le club phocéen, qui a dominé la rencontre, a fini par perdre contre Clermont à domicile. Après le match, Dimitri Payet s’est exprimé sur ce qu’il fallait changer à l’OM.

« Ce qu’il nous a manqué ? De l’humilité, je pense. On n’a pas montré un visage cohérent. On n’a pas montré de valeurs. On n’a rien montré. On a pris une bonne leçon par une équipe de Clermont qui a mérité cette victoire, il faut le dire. Il va falloir dégonfler un peu les têtes, se remettre à bosser et montrer notre vrai visage », a-t-il soufflé au micro de Prime Vidéo. Valentin Rongier a répondu à Payet du tac-au-tac.

« On a le droit de perdre des matchs, même s'il faut éviter le plus possible, mais c'est dans l'attitude que ça me et que ça nous dérange, a soufflé le milieu de l’OM. On n'a plus le droit de reproduire ça. Avec tout le respect que j'ai pour cette belle équipe de Clermont, on se doit de gagner. On a la chance d'être encore deuxièmes mais en jouant comme ça, c'est sûr qu'on ne la gardera pas longtemps cette deuxième place. Je ne pense pas que certains se prennent pour d'autres mais ce qui est sûr, c'est que ce soir, on n'a pas du tout mis ce qu'il fallait. Si c’est un problème d’attitude, on va le régler dans le vestiaire. »

