OM : Payet donne le nom de son coach favori à Marseille

L'été dernier, lorsque Jorge Sampaoli a claqué la porte de l’OM, de nombreux joueurs Phocéens étaient malheureux à l'image de Mattéo Guendouzi ou encore Dimitri Payet. Depuis, le technicien argentin est parti du côté de Séville et il a été remplacé aux rênes de Marseille par Igor Tudor. Avant la reprise de la seconde partie de la saison, Dimitri Payet a livré un long interview à La Provence. À cette occasion, l'international français a livré un beau message à son ancien coach.

« Jorge Sampaoli est le coup de cœur de mon aventure marseillaise. Un coach avec une vision du foot qui est la mienne, qui correspond à ce que j’aime quand je suis sur le terrain. Un entraîneur avec une relation paternelle, et une confiance à toute épreuve. J’ai voulu lui rendre tout ça. On a fait une saison incroyable avec une deuxième place et une demi-finale de coupe d’Europe. Cela aurait dû se finir avec au moins une finale, mais malheureusement cela n’a pas été le cas », a confié le Réunionnais.