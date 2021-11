OM : Payet est bien présent pour Troyes, un absent de marque devant !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Touché par une bouteille lors d'OL – OM dimanche dernier et absent en Turquie pour cause de suspension, Dimitri Payet est bel et bien dans le groupe olympien qui affronte l'ESTAC ce dimanche.

La présence du Réunionnais n'est pas une surprise. En revanche, l'absence de Cengiz Ünder est la preuve que le jeune Turc n'est pas encore totalement remis de ses soucis au dos.

𝘓𝘦 𝙜𝙧𝙤𝙪𝙥𝙚 𝙢𝙖𝙧𝙨𝙚𝙞𝙡𝙡𝙖𝙞𝙨 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘭𝘢 𝘳𝘦́𝘤𝘦𝘱𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘥𝘦 𝘛𝘳𝘰𝘺𝘦𝘴 𝘤𝘦 𝘥𝘪𝘮𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘢̀ l’@orangevelodrome 🔵⚪️ #OMESTAC pic.twitter.com/uB5vh7WnI9 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 27, 2021