OM : Payet et Gerson prennent cher, Di Meco ne digère pas !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Contre Francfort mardi au Stade Vélodrome, nombreux sont les joueurs de l’OM qui n’ont pas été au niveau de la Ligue des Champions. Mais le capitaine Dimitri Payet et Gerson ont été particulièrement ciblés après une copie catastrophique dans un match où ils étaient attendus. L’ancien olympien Éric Di Meco n’a pas dirigé leur prestation.

« Quand Gerson joue, on dirait ma grand-mère »

« Payet derrière Alexis Sanchez, on était obligés de le voir. Mais le problème c'est que ce n'est pas possible pour mettre le rythme que veut mettre Tudor. Payet, on ne lui enlève pas tout ce qu'il a fait pour l'OM. Mais il n'a jamais mis de rythme et de percussion », s’agace Di Meco sur les antennes de RMC. « On m'explique qu'il n'a pas joué depuis 15 jours et qu'il n'était peut-être pas en jambes. Mais s'il joue tous les trois jours, on va nous expliquer qu'il est trop fatigué ».

Le consultant s’est également questionné sur l’actuel niveau de Gerson. « Comme Vincent Moscato le dit, quand Gerson joue, on dirait ma grand-mère. Il a été bon en fin de saison, mais on l'a cherché six mois », rappelle-t-il. « Il va à deux à l'heure lui aussi. Tout le monde pleure car il faut les mettre et quand ils sont sur le terrain, on le voit. Quand ça passe au niveau supérieur, ça devient compliqué ».