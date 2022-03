OM : Payet fait passer un message fort aux supporters et annonce la couleur à l’OGC Nice !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Suspendu à Bâle jeudi (2-1), Dimitri Payet sera bel et bien disponible pour le choc de clôture de la 29e journée de Ligue 1 demain contre l’OGC Nice (20h45). « Mon absence m'a fait du bien, le rythme depuis le début de saison est élevé, a-t-il affirmé en conférence de presse. L'objectif de demain est de gagner pour consolider la deuxième place. Concernant le match aller, ça ne sert a rien d'en parler. On est plus revanchard par rapport à la Coupe de France. »

Si le meneur marseillais veut oublier l’épisode grotesque du match aller en août, il a appelé les supporters de l’OM au calme. « Pour demain, je pense que ça va être une belle affiche. Je ne pourrais concevoir des incidents dans les tribunes, a-t-il ajouté. Contre Monaco il y a eu des messages mais sans violence, je peux compter sur mes supporters... »

Au sujet de la bataille tactique, Payet sait que Christophe Galtier fera tout son possible pour contrecarrer les plans de l’OM. « Nice est une équipe à la Galtier qui défend très bien, et efficace avec des transitions très rapides, a-t-il analysé. Il faudra les mettre en danger pour faire sortir le bloc. On entame le sprint final, mais battre Nice nous assure de rien du tout, même si ça peut nous donner de la confiance pour la suite de la saison. »

Pour résumer Dimitri Payet était présent en conférence de presse à la veille du choc en clôture de la 29e journée de Ligue 1 entre l'OM et l'OGC Nice (20h45). Le meneur de jeu marseillais a rassuré sur son état de santé après sa blessure.

Bastien Aubert

Rédacteur