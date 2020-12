OM : Payet, le spécialiste des penaltys... ratés !

Zapping But! Football Club OM : le bilan des Marseillais face aux clubs anglais en Ligue des Champions

Hier, l'OM a perdu à Angers (1-2). Avec un seul point lors des trois dernières journées de championnat, sa fin d'année a été très décevante. En Anjou, l'ussue du match aurait pu être différente si Dimitri Payet n'avait pas vu son penalty repoussé par Paul Bernardoni.

Il a le plus mauvais ratio de L1 sur les penaltys convertis

Mais Payet et les penaltys, ça fait deux, rappelle Opta. L'agence de stats révèle que Payet n’a converti que 62% de ses penalties en Ligue 1 (8 marqués pour 13 tentatives). Et qu'il s’agit du plus faible pourcentage pour un joueur avec au moins 10 penalties à son actif depuis qu’Opta analyse la compétition....